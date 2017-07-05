Непогода в Украине. Без света остаются населенные пункты в двух областях

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Более 50 населенных пунктов в двух областях Украины остаются обесточенными из-за непогоды, сообщает утром в среду пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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"По состоянию на 7:00 5 июля остаются обесточенными 52 населенных пункта в двух областях, а именно: Черкасская – 43, Донецкая – 9 (частично г. Мариуполь (61 трансформаторная подстанция)", — говорится в сообщении.

marsovet.org.ua Последствия непогоды в Мариуполе, 4 июля 2017

Бригады облэнерго продолжают восстановление электроснабжения населенных пунктов.

Напомним, что 1 июля в результате осложнения погодных условий на территории Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областей пострадал 21 человек, в том числе один ребенок. Кроме того, повреждены 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных зданий и 8 общеобразовательных школ.