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    Непогода в Украине. Без света остаются населенные пункты в двух областях

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    По данным на утром среды, обесточенными остаются 43 населенных пункта в Черкасской области и 9 - в Донецкой. Бригады облэнерго продолжают восстановление электроснабжения.
    Последствия непогоды в Мариуполе, 4 июля 2017
    marsovet.org.ua

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Более 50 населенных пунктов в двух областях Украины остаются обесточенными из-за непогоды, сообщает утром в среду пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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    "По состоянию на 7:00 5 июля остаются обесточенными 52 населенных пункта в двух областях, а именно: Черкасская – 43, Донецкая – 9 (частично г. Мариуполь (61 трансформаторная подстанция)", — говорится в сообщении.

    marsovet.org.ua
    Последствия непогоды в Мариуполе, 4 июля 2017

    Бригады облэнерго продолжают восстановление электроснабжения населенных пунктов.

    Напомним, что 1 июля в результате осложнения погодных условий на территории Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областей пострадал 21 человек, в том числе один ребенок. Кроме того, повреждены 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных зданий и 8 общеобразовательных школ.

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