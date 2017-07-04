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    В центре Киева неизвестные в масках отобрали у мужчины сумку с 2,4 млн грн

    (обновлено: )8210
    Разбойное нападение произошло возле банковского учреждения, когда двое неизвестных в медицинских масках на лице брызнули мужчине в лицо слезоточивым газом из баллончика и забрали сумку с деньгами в размере 2,4 млн грн.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. В Подольском районе Киева неизвестные в медицинских масках отобрали у мужчины сумку с 2,4 млн грн, сообщают "Стражи. Эспрессо".

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    "Разбойное нападение произошло возле банковского учреждения, когда двое неизвестных в медицинских масках на лице брызнули мужчине в лицо слезоточивым газом из баллончика и забрали сумку с деньгами в размере 2,4 млн грн", — говорится в сообщении.

    После этого нападавшие скрылись на автомобиле Infiniti.

    В столице объявлен план "Перехват" по розыску и задержанию преступников.

    Напомним, в Шевченковском районе Киева на улице Щербакова произошло разбойное нападение на ювелирный магазин.

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