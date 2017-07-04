В центре Киева неизвестные в масках отобрали у мужчины сумку с 2,4 млн грн

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. В Подольском районе Киева неизвестные в медицинских масках отобрали у мужчины сумку с 2,4 млн грн, сообщают "Стражи. Эспрессо".

"Разбойное нападение произошло возле банковского учреждения, когда двое неизвестных в медицинских масках на лице брызнули мужчине в лицо слезоточивым газом из баллончика и забрали сумку с деньгами в размере 2,4 млн грн", — говорится в сообщении.

После этого нападавшие скрылись на автомобиле Infiniti.

В столице объявлен план "Перехват" по розыску и задержанию преступников.

Напомним, в Шевченковском районе Киева на улице Щербакова произошло разбойное нападение на ювелирный магазин.