Число преступлений растет. Эксперты оценивают перспективы развития криминогенной ситуации - пресс-конференция

Во вторник, 4 июля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Число преступлений растет. Эксперты оценивают перспективы развития криминогенной ситуации".

Криминогенная ситуация в большинстве регионов Украины вызывает очень серьезную озабоченность, такое мнение высказывают как сотрудники МВД, так и эксперты. По мнению специалистов, основными причинами существенного роста преступлений в стране являются массовое обнищание людей, безработица и слабость правоохранительной системы, в том числе и отсутствие профилактики преступности. Все эти причины способствует дальнейшему росту преступности в стране. В прошлом году зарегистрировано 1 124 401 уголовное производство, количество взятых на учет уголовных производств выросло на 5% — до 600 тыс. производств за год.

С каждым днем в стране совершается все больше преступлений, растет количество жертв противоправных действий среди простых граждан. Лидируют по росту тяжких преступлений Днепропетровская, Волынская, Житомирская, Одесская, Киевская область и Киев. На прошлой неделе в Донецкой области взорвался автомобиль, погиб полковник СБУ, в Киеве результате взрыва автомобиля погиб полковник Главного управления разведки Минобороны.

Помимо тяжких, на 10% выросло количество совершенных преступлений средней тяжести. По статистике, 70% от всех видов преступлений занимают имущественные, только в прошлом году их было совершено более 405 тысяч.

Количество преступлений растет. И, как утверждают эксперты, ждать спада криминальной волны пока не стоит.

Эксперты пресс-конференции:

Василий Вовк, генерал-майор СБУ, эксперт по вопросам государственной безопасности

Кирилл Куликов, народный депутат Украины VI созыва, руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине (2005-2007)

Виктор Бояров, профессор кафедры криминального процесса и криминалистики Академии адвокатуры Украины

Виктор Медведь, директор консалтинговой компании William Invest Expert



Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 04 июля в 13.00



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