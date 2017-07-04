Смерч поднял и ударил о землю двух детей в Черниговской области

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. В поселке Березна Менского района Черниговской области смерч поднял и ударил о землю двух детей 2004 и 2008 лет рождения, сообщает "Укринформ" со ссылкой на Березнянского поселкового голову Ольгу Романченко.

"Это произошло на окраине поселка. Сильный ветер или смерч поднял над землей двух детей 2004 и 2008 лет рождения и бросил на землю. Им оказали медицинскую помощь (у детей ушибы) и сейчас они уже дома", — рассказала Романченко.

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Кроме того, сильный ветер в Березне сорвал крыши многих жилых и хозяйственных помещений, а град побил овощи.

Также, по информации пресс-службы ГУ ГСЧС в Черниговской области, от порывов сильного ветра, дождя и града пострадали населенные пункты Ичнянского, Менского, Носовского, Корюковского, Сосницкого, Талалаевского, Черниговского районов. Там посрывало крыши, повалило деревья, оборвало провода электропередач и связи, понищило градом овощи. К неотложным работам по ликвидации последствий непогоды привлекалось 17 человек личного состава и 5 единиц техники. По состоянию понедельник без электричества остается еще 4 населенных пункта, восстановительные работы продолжаются.

ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области Последствия непогоды в Черниговской области

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