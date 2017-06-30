Силовики заявляют об обстрелах на приморском направлении

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 22 раза открывали огонь по их позициям, шесть военных пострадали, один погиб.

В сообщении пресс-центра АТО в Facebook говорится, что за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "22 раза обстреливали подразделения вооруженных сил Украины вдоль всей линии соприкосновения".

"Один украинский воин погиб. Четверо бойцов сил АТО получили ранения. Еще двое военнослужащих в ходе боевых действий получили боевые травмы", — говорится в сообщении.

По утверждениям военных, на приморском направлении ополченцы обстреляли Водяное, Гнутово, Талаковку, Павлополь из минометов, стрелкового оружия и гранатометов. На донецком направлении, заявляют силовики, огонь велся из минометов, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Каменки, Авдеевки, Луганского, Светлодарской дуге.

В пресс-центре также утверждают, что на луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов ополченцы обстреляли Счастье и Попасное.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.