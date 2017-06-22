Исчезнувших в Киеве супругов нашли убитыми в Черниговской области

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. История с исчезновением в Киеве супружеской пары Виталия и Ольги Зубенко закончилась трагически. Их тела нашли в Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В среду вечером, 21 июня, столичные оперативники обнаружили мужчину и женщину мертвыми: тела с признаками насильственной смерти были закопаны неподалеку от села в Черниговской области.

"На теле мужчины и женщины обнаружены признаки насильственной смерти. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, которые могут быть причастны к убийству молодых людей. С сообщением об исчезновении супруги в полицию 15 июня обратились их родственники, общались с ними накануне", — уточнили в пресс-службе.

Правохранители сразу начали поиски молодых людей и выяснили, что последний раз они выходили на связь, находясь в Черниговской области. В рамках открытого уголовного производства проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, которые могут быть причастны к убийству молодых людей.

Напомним, труп молодой женщины, которая проживала в Ковеле, обнаружен в пруду возле населенного пункта Бродзица, что в 9 километрах от украинско-польской границы.