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    Пассажир убил пожилую женщину-водителя такси в Днепре

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    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (207)

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    Подозреваемый признался, что не смог договориться с водительницей о сумме оплаты, поэтому разозлился и дважды ударил женщину ножом, после чего вытащил уже мертвую женщину из машины, а сам сел за руль.
    Пассажир убил пожилую женщину-водителя такси в Днепре
    Нацполиция Украины

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Полицейские задержали в Днепре 30-летнего мужчину, который убил 63-летнюю водителя такси и похитил ее машину, сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровcкой области.

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    Инцидент произошел 18 июня около 1:00. Патрульные остановили автомобиль, Ford Sierra, который пытался въехать на Центральный мост. За рулем находился пьяный человек, а машина была в пятнах крови.

    На переднем пассажирском сиденье лежал окровавленный нож. Мужчина не смог предоставить никаких документов на право управления автомобилем, зато заявил, что сел в брошенный автомобиль.

    Во время проверки указанного адреса полицейские обнаружили тело женщины с двумя ножевыми ранениями груди.

    Подозреваемый признался, что не смог договориться с водительницей о сумме оплаты, поэтому разозлился и дважды ударил женщину ножом, после чего вытащил уже мертвую женщину из машины, а сам сел за руль. Убийца оказался жителем поселка Широкое Криворожского района.

    Нацполиция
    Пассажир убил пожилую женщину-водителя такси в Днепре

    Ранее сообщалось, что житель Киева зарезал женщину за отказ дать ему мобильный телефон, трагедия произошла в Святошинском районе.

    Нацполиция Украины
    Пассажир убил пожилую женщину-водителя такси в Днепре

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