КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Полицейские задержали в Днепре 30-летнего мужчину, который убил 63-летнюю водителя такси и похитил ее машину, сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровcкой области.

Инцидент произошел 18 июня около 1:00. Патрульные остановили автомобиль, Ford Sierra, который пытался въехать на Центральный мост. За рулем находился пьяный человек, а машина была в пятнах крови.

На переднем пассажирском сиденье лежал окровавленный нож. Мужчина не смог предоставить никаких документов на право управления автомобилем, зато заявил, что сел в брошенный автомобиль.

Во время проверки указанного адреса полицейские обнаружили тело женщины с двумя ножевыми ранениями груди.

Подозреваемый признался, что не смог договориться с водительницей о сумме оплаты, поэтому разозлился и дважды ударил женщину ножом, после чего вытащил уже мертвую женщину из машины, а сам сел за руль. Убийца оказался жителем поселка Широкое Криворожского района.

Нацполиция Пассажир убил пожилую женщину-водителя такси в Днепре

Ранее сообщалось, что житель Киева зарезал женщину за отказ дать ему мобильный телефон, трагедия произошла в Святошинском районе.