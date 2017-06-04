Афганский гражданин убил ребенка, мать-россиянка ранена - полиция Баварии

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Полиция Баварии подтвердила, что афганский гражданин убил пятилетнего ребенка в лагере для беженцев, его мать-россиянка получила ранения.

Местные СМИ ранее сообщили, что мужчина из Афганистана убил пятилетнего мальчика из России в лагере для беженцев в Баварии, его мать получила ранения, нападавший был застрелен.

Правоохранители сообщили, что около 16.50 (17.50 по Киеву) в полицию поступило сообщение о конфликте в лагере для беженцев. Когда полицейские прибыли на место, 41-летний гражданин Афганистана держал в заложниках пятилетнего мальчика, угрожая ему ножом. Силовики открыли огонь и застрелили афганского гражданина.

"Мужчина нанес ребенку тяжелейшие ранения ножом, от которых мальчик умер на месте", — сообщает полиция.

Кроме того, мужчина нанес тяжелые, но не угрожающие жизни ранения 47-летней матери ребенка, говорится в сообщении.

"Женщина, российская гражданка, была доставлена в больницу. Другой, шестилетний ребенок женщины не пострадал", — сообщает полиция.

Инцидент произошел в общине Арншванг под Регенсбургом в федеральной земле Бавария.

"Предоставить данные о мотивах мужчины и о том, в каких отношениях состояли друг с другом афганский гражданин, женщина и ее дети, пока не представляется возможным. Расследование только началось", — заключила полиция.