наверх
04.06.201706:36
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Афганский гражданин убил ребенка, мать-россиянка ранена - полиция Баварии

    Тема:

    Мигранты штурмуют ЕС (635)

    10
    По информации полиции, около 16.50 (17.50 по Киеву) поступило сообщение о конфликте в лагере для беженцев. Когда полицейские прибыли на место, 41-летний гражданин Афганистана держал в заложниках пятилетнего мальчика, угрожая ему ножом.
    На месте убийства 5-летнего ребенка в Германии
    nordbayern

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Полиция Баварии подтвердила, что афганский гражданин убил пятилетнего ребенка в лагере для беженцев, его мать-россиянка получила ранения.

    Ситуация с мигрантами в ЕС. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Мы не можем принять всех мигрантов из Африки – итальянский журналист

    Местные СМИ ранее сообщили, что мужчина из Афганистана убил пятилетнего мальчика из России в лагере для беженцев в Баварии, его мать получила ранения, нападавший был застрелен.

    Правоохранители сообщили, что около 16.50 (17.50 по Киеву) в полицию поступило сообщение о конфликте в лагере для беженцев. Когда полицейские прибыли на место, 41-летний гражданин Афганистана держал в заложниках пятилетнего мальчика, угрожая ему ножом. Силовики открыли огонь и застрелили афганского гражданина.

    "Мужчина нанес ребенку тяжелейшие ранения ножом, от которых мальчик умер на месте", — сообщает полиция.

    Кроме того, мужчина нанес тяжелые, но не угрожающие жизни ранения 47-летней матери ребенка, говорится в сообщении.

    "Женщина, российская гражданка, была доставлена в больницу. Другой, шестилетний ребенок женщины не пострадал", — сообщает полиция.

    Инцидент произошел в общине Арншванг под Регенсбургом в федеральной земле Бавария.

    "Предоставить данные о мотивах мужчины и о том, в каких отношениях состояли друг с другом афганский гражданин, женщина и ее дети, пока не представляется возможным. Расследование только началось", — заключила полиция.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пострадавшие в лондонском теракте
    Теракт на Лондонском мосту
    В Луцке очередного "мажора" ловили 8 экипажей полиции
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Дьяченко о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича
    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Порошенко боится правых радикалов - политолог. Видео
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве