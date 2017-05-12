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    В Австрии напали на банк, захвачены заложники

    (обновлено: )19320
    По предварительной информации, пока не установлено, вооружен ли нападавший на банк в Эрпфендорфе. Полиция Тироля перекрыла территорию вокруг банка, создан оперативный штаб.
    Полиция, архивное фото
    REUTERS Alex Domanski

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В австрийском Эрпфендорфе (земля Тироль) неизвестный в пятницу утром напал на здание банка, сообщает APA.

    Журналисты. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "По данным полиции, преступник еще находится на месте. Имеет ли место захват заложников, предварительно неясно", — говорится в сообщении.

    Также не установлено, вооружен ли нападавший. Полиция Тироля перекрыла территорию вокруг банка, создан оперативный штаб. На место выехал спецотряд "Кобра".

    Вместе с тем, как сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию, неизвестный удерживает одного заложника.

    Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина захватил заложников в банке Германии.

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