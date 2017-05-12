В Австрии напали на банк, захвачены заложники

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В австрийском Эрпфендорфе (земля Тироль) неизвестный в пятницу утром напал на здание банка, сообщает APA.

"По данным полиции, преступник еще находится на месте. Имеет ли место захват заложников, предварительно неясно", — говорится в сообщении.

Также не установлено, вооружен ли нападавший. Полиция Тироля перекрыла территорию вокруг банка, создан оперативный штаб. На место выехал спецотряд "Кобра".

Вместе с тем, как сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию, неизвестный удерживает одного заложника.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина захватил заложников в банке Германии.