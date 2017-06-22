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    В Славянске возле жилого дома нашли мертвую женщину

    (обновлено: )59
    При опросе жителей ближних домов полицейские выяснили, что местная жительница из окна своей квартиры видела, как на балконе девятого этажа ходит человек, которого через некоторое время она увидела уже на земле.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. В Славянске возле одной из многоэтажек нашли мертвую женщину, сообщает полиция Донецкой области.

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    "При опросе жителей ближних домов полицейские выяснили, что местная жительница из окна своей квартиры видела, как на балконе девятого этажа ходит человек, которого через некоторое время она увидела уже на земле", – пояснили в ведомстве.

    Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшей и все обстоятельства произошедшего.

    Напомним, в лесополосе Рогатинского района Ивано-Франковской области нашли тело исчезнувшей студентки местного медуниверситета из Болгарии.

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