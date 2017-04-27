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    Врачи признали мертвой: во Франции полицейские воскресили женщину

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    Согласно данным, 49-летняя женщина, имя которой не называется, уже много лет страдает от анорексии. Ее 18-летняя дочь нашла ее бездыханной на полу, и было похоже, что она перенесла инфаркт.
    Скорая помощь во Франции
    Associated Press Thibault Camus

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Париже произошел невероятный случай. Полицейские реанимировали и спасли женщину, смерть которой уже зафиксировали врачи скорой помощи, сообщает ВВС.

    Как отмечается, 49-летняя женщина, имя которой не называется, уже много лет страдает от анорексии. Ее 18-летняя дочь нашла ее бездыханной на полу, и было похоже, что она перенесла инфаркт.

    По вызову в ее дом прибыли врачи скорой помощи, однако попытки вернуть ее к жизни не увенчались успехом. Медики объявили женщину скончавшейся в 18:10 по местному времени и подписали свидетельство о ее смерти.

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    Однако полицейские, приехавшие на место событий для того, чтобы составить официальный рапорт о случившемся, приподняли одеяло, покрывавшее женщину, и заметили признаки жизни.

    Один из них проверил ее пульс на шее, и обнаружил, что сердце все еще бьется.

    Пока один из потрясенных полицейских держал женщину за руку и пытался с ней разговаривать, другой срочно позвонил в местную пожарную службу, где ему подробно разъяснили, как сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

    После 30 минут этой процедуры, женщина, официально считавшаяся скончавшейся, пришла в себя. Ее доставили в больницу, где она провела уже почти неделю и сейчас идет на поправку.

    Иван Ассиома, глава местного отделения профсоюза полицейских назвал "воскресение" женщины фантастическим и невероятным случаем.

    "Наши коллеги говорят, что это было похоже на эпизод из сериала "Ходячие мертвецы", — говорит он.

    Глава местной полиции призвал присвоить обоим полицейским награду за проявленное мужество.

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