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    Пропавшего в Днепре солдата ВСУ нашли мертвым

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    По информации полиции, пропавший солдат был опознан матерью по татуировке. Тело парня нашли в реке, проводится досудебное расследование и генетическая экспертиза.
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Более трех месяцев в Днепре разыскивали 22-х летнего Владислава Бараниченко. 22 января он приехал в отпуск из Мариуполя, позвонил матери и исчез. В четверг, 13 апреля, стало известно, что парня нашли мертвым, сообщает Информатор со ссылкой на родственницу солдата.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По ее словам, тело парня нашли в реке. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Нацполиции в Днепре.

    "Был найден труп. Он был опознан матерью Владислава Бараниченко по татуировке. Сейчас проводится досудебное расследование и генетическая экспертиза", — сообщила спикер Нацполиции в Днепре Мария Стадник.

    По ее словам, парня нашли приблизительно в конце марта в одном из водоемов в черте города.

    Ранее пресс-служба областного управления Нацполиции сообщала, что в Луганской области неподалеку от линии разграничения пропали три человека.

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