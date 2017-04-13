Пропавшего в Днепре солдата ВСУ нашли мертвым

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Более трех месяцев в Днепре разыскивали 22-х летнего Владислава Бараниченко. 22 января он приехал в отпуск из Мариуполя, позвонил матери и исчез. В четверг, 13 апреля, стало известно, что парня нашли мертвым, сообщает Информатор со ссылкой на родственницу солдата.

По ее словам, тело парня нашли в реке. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Нацполиции в Днепре.

"Был найден труп. Он был опознан матерью Владислава Бараниченко по татуировке. Сейчас проводится досудебное расследование и генетическая экспертиза", — сообщила спикер Нацполиции в Днепре Мария Стадник.

По ее словам, парня нашли приблизительно в конце марта в одном из водоемов в черте города.

Ранее пресс-служба областного управления Нацполиции сообщала, что в Луганской области неподалеку от линии разграничения пропали три человека.