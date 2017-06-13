В Ивано-Франковской области нашли мертвой иностранную студентку

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. В лесополосе Рогатинского района Ивано-Франковской области нашли тело исчезнувшей студентку местного медуниверситета из Болгарии, сообщает издание Galka.if.ua.

Как отмечается, девушка по имени Дишли Еля Зия 1993 г. р. исчезла еще 31 мая, тело обнаружили в понедельник, 12 июня. В последний раз студентку видели вместе с ее парнем из Туркменистана в состоянии алкогольного опьянения. По данным издания, молодого человека доставили в полицию.

"В горотдел полиции доставили парня пропавшей болгарки. По предварительной информации, на ее теле — следы насильственной смерти. В горотдел приехали новая подруга парня (украинка) и его знакомый Расул. Компания в настоящее время отмечала день рождения девушки, когда за Эльдаром приехали полицейские. Также были представители болгарской общины, они просили правоохранителей показать им тело погибшей, но те отказали, объяснив, что труп в морге. В участок приехала съемочная группа журналистов. Увидев их, болгары ушли", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее мужчина застрелил девять человек в дачном кооперативе в Тверской области РФ.