наверх
13.06.201709:50
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Ивано-Франковской области нашли мертвой иностранную студентку

    (обновлено: )216
    Девушка по имени Дишли Еля Зия 1993 г. р. исчезла еще 31 мая, тело обнаружили в понедельник, 12 июня. В последний раз студентку видели вместе с ее парнем из Туркменистана в состоянии алкогольного опьянения.
    Пропавшая Дишли Еля Зия
    PRESS-ЦЕНТР

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. В лесополосе Рогатинского района Ивано-Франковской области нашли тело исчезнувшей студентку местного медуниверситета из Болгарии, сообщает издание Galka.if.ua.

    Schiedermeier
    Убийство ребенка в немецком Арншванге: просто он сильно шумел

    Как отмечается, девушка по имени Дишли Еля Зия 1993 г. р. исчезла еще 31 мая, тело обнаружили в понедельник, 12 июня. В последний раз студентку видели вместе с ее парнем из Туркменистана в состоянии алкогольного опьянения. По данным издания, молодого человека доставили в полицию.

    "В горотдел полиции доставили парня пропавшей болгарки. По предварительной информации, на ее теле — следы насильственной смерти. В горотдел приехали новая подруга парня (украинка) и его знакомый Расул. Компания в настоящее время отмечала день рождения девушки, когда за Эльдаром приехали полицейские. Также были представители болгарской общины, они просили правоохранителей показать им тело погибшей, но те отказали, объяснив, что труп в морге. В участок приехала съемочная группа журналистов. Увидев их, болгары ушли", — сказано в сообщении.

    Напомним, ранее мужчина застрелил девять человек в дачном кооперативе в Тверской области РФ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Загранпаспорт
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    НАТО: надо или не надо?
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Тереза Мэй заявила о получении разрешения на формирование кабинета министров
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit