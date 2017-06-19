В Донецкой области пытались взорвать электроподстанцию

Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. В селе Сергеевка Покровского района (Донецкая область) неизвестные ночью пытались взорвать подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную станцию ​​и село. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook В селе Сергеевка (Донецкая область) неизвестные ночью пытались взорвать подстанцию

Предварительно известно, что взрывное устройство было установлено под забором. Повреждение имеет только забор.

"Станция не пострадала. Сейчас она работает в штатном режиме. Движение железнодорожного транспорта продолжается", — отмечается в сообщении.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Информация о пострадавших проверяется.

Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

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