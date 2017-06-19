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    Происшествия

    В Донецкой области пытались взорвать электроподстанцию

    Тема:

    Киев - Донбасс. Конец АТО? (575)

    (обновлено: )24902
    На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Информация о пострадавших проверяется. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.
    В селе Сергеевка (Донецкая область) неизвестные ночью пытались взорвать подстанцию
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. В селе Сергеевка Покровского района (Донецкая область) неизвестные ночью пытались взорвать подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную станцию ​​и село. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook
    В селе Сергеевка (Донецкая область) неизвестные ночью пытались взорвать подстанцию

    Предварительно известно, что взрывное устройство было установлено под забором. Повреждение имеет только забор.

    "Станция не пострадала. Сейчас она работает в штатном режиме. Движение железнодорожного транспорта продолжается", — отмечается в сообщении.

    На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Информация о пострадавших проверяется.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

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