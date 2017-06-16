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    В Волынской области правоохранители изъяли "черную кассу" таможенников

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    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (200)

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    По информации полиции, в рамках уголовных производств следователи областной прокуратуры и полицейские задержали злоумышленников во время получения неправомерной выгоды.
    В Волынской области правоохранители изъяли черную кассу таможенников
    Нацполиция Украины

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. В Волынской области правоохранители изъяли "черную кассу" таможенников в сумме 90 тысяч долларов и 290 тысяч гривен, которые они получили за "крышевание" контрабанды.

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    Как сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции, оперативники Управления защиты экономики в Волынской области разоблачили работников таможни, которые организовали коррупционные схемы. В частности, на системной основе они получали средства за перемещение транспорта и товаров через таможенную границу страны. 

    В рамках уголовных производств следователи областной прокуратуры и полицейские задержали злоумышленников во время получения неправомерной выгоды.

    Кроме того, у оперативников была информация о существовании так называемой "черной кассы", то есть средств, которые таможенники собирают с граждан в качестве "благодарности".

    Проведя ряд оперативных и следственных мероприятий, правоохранители установили место хранения денег. Также собрано достаточно доказательств того, что эти средства получены работниками таможни незаконным способом.

    Нацполиция Украины
    В Волынской области правоохранители изъяли "черную кассу" таможенников

    На основании постановления суда оперативники УЗЭ и следователи прокуратуры при поддержке спецподразделения КОРД провели санкционированные обыски в помещениях коммерческой структуры, а также по месту жительства ее руководителя. Этот человек отвечал за сохранность "кассы".

    Правоохранители изъяли так называемую "черную кассу": 90 тыс. долларов США, 290 тыс. грн, а также документы, подтверждающие их незаконное происхождение. Указанные суммы были получены за контрабандное перемещение транспорта и товаров.

    Нацполиция Украины
    В Волынской области правоохранители изъяли "черную кассу" таможенников

    Кроме того, обнаружен подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя и изъято более 11 тонн спирта. Также на территории общества обнаружено значительное количество неучтенной древесины. В настоящее время процессуальные действия продолжаются.

    Ранее сообщалось, что в течение последних двух недель посылки с телефонами марок Meizu и Xiaomi начали останавливать при прохождении украинской таможни по заявлению правообладателя.

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