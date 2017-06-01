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    Интервью

    Макаренко: ГФС внятно не объяснила, почему таможня "не пускает"

    (обновлено: )12910
    Патентодержателями тех или иных торговых марок зарегистрировали себя "липовые производители" и люди, не имеющие права ставить заградительные барьеры для импорта или товарного обмена, считает экс-председатель Таможенной службы Украины Виктор Макаренко.
    Анатолий Макаренко
    Украинское фото

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    В СМИ появилась информация, что украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами более тысячи брендов, приобретенными в иностранных интернет-магазинах. Задержания происходили на основании перечня объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр.

    В список торговых марок, которые, как утверждается на сайте сервиса, таможня перестанет пропускать, вошли: Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi's, LG, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nike, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Sony, Subaru, Xerox, Xiaomi и многие другие.

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    Ограничения ввоза товаров известных брендов, приобретенных в иностранных интернет-магазинах, происходит по требованию правообладателей или их представителей, заявил директор департамента организации таможенного контроля Государственной фискальной службы Алексей Василенко.

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    По мнению бывшего председателя Таможенной службы Украины, экс-зампредседателя Государственной фискальной службы Украины Анатолия Макаренко, официальное разъяснение ГФС ясности не внесло. По его мнению, руководству таможен, где идет оформление "проблемных" товаров, посылок, необходимо внятно и понятно обьяснить СМИ и обществу, кто инициатор происходящего и, возможности, показать документы.

    "Необходимо разобраться, кто является инициатором того, что сейчас выполняет таможня. Поскольку таможня — это, как правило, исполнительный орган. И если есть вопросы по защите прав интеллектуальной собственности торговых брендов и марок, не исключено, что инициатором этих вопросов есть либо правообладатели этих торговых марок, или иные патентодержатели — а это уже проблема для страны", — сказал Анатолий Макаренко в комментарии РИА Новости Украина.

    По его словам, патентодержателями тех или иных торговых марок зарегистрировали себя абсолютно "липовые производители" и люди, не имеющие права ставить заградительные барьеры для импорта или товарного обмена.

    "Поэтому мы должны разобраться, кто тот инициатор, чьи указания выполняет таможня? Такого быть не может, что таможня вдруг ни с того ни с сего, вчера пропускала, а сегодня не пропускает. Таможня может это делать только на основании некого или поручения (кто автор поручения?), или некого документа (кто автор документа?), или обращения (кто автор обращения?). Иначе, сегодня "таможня не пускает", завтра может обернутся ответственностью простых исполнителей чьей-то недоброй или бестолковой воли", — пояснил Макаренко.

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