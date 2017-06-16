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    В Луцке парень осужден на пять лет за убийство котят

    (обновлено: )17510
    Несмотря на имеющееся у парня психиатрическое расстройство, эксперты признали его способным осознавать свои действия, сообщают в пресс-службе прокуратуры Волыни.
    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. В Луцке 21-летнего жителя города, который издевался над животными, приговорили к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.

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    Несмотря на имеющееся у парня психиатрическое расстройство, эксперты признали его способным осознавать свои действия, сообщают в пресс-службе прокуратуры Волыни.

    История издевательств над двумя котятами, изложенная в сентябре 2016 года, вызвала большой резонанс.

    Напомним, табор ромов, поселившихся на кладбище домашних животных, выселили из Киева.

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