В Луцке парень осужден на пять лет за убийство котят

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. В Луцке 21-летнего жителя города, который издевался над животными, приговорили к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.

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Несмотря на имеющееся у парня психиатрическое расстройство, эксперты признали его способным осознавать свои действия, сообщают в пресс-службе прокуратуры Волыни.

История издевательств над двумя котятами, изложенная в сентябре 2016 года, вызвала большой резонанс.

Напомним, табор ромов, поселившихся на кладбище домашних животных, выселили из Киева.