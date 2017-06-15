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    Энергоблок Ровенской АЭС отключился по неизвестным причинам

    (обновлено: )12502
    Как отметили в "Энергоатоме", по состоянию на 08.00 четверга в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1815 МВт, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
    Ровенская АЭС
    компания "Энергоатом"

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Третий энергоблок Ровенской АЭС отключен от энергосети из-за срабатывания системы защиты, причины отключения выясняются, сообщил в четверг оператор АЭС, компания "Энергоатом".

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    "Пятнадцатого июня 2017 года в 03.17 действием электрической защиты отключен от сети энергоблок №3 РАЭС (ВВЭР-1000). Событие квалифицировано уровнем "ноль — вне шкалы" по шкале оценки ядерных событий ИНЕС. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. Причины срабатывания защиты выясняются, подана заявка на остановку энергоблока до 17.00 15 июня", — говорится в сообщении.

    Как отметили в компании, по состоянию на 08.00 четверга в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1815 МВт, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

    Ровенская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровенской области, на ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.

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