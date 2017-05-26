На энергоблоке Запорожской АЭС обнаружена течь, готовится отключение

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Шестой энергоблок Запорожской АЭС готовят к отключению от энергосети в связи с неполадками, радиационное состояние на площадке АЭС осталось без изменений, сообщает в пятницу Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

"В 10.45 во время проведения регламентных работ по техническому осмотру главных циркуляционных трубопроводов обнаружена течь по импульсной линии на вертикальной части главного циркуляционного трубопровода от парогенератора к части трубопровода. Подана аварийная заявка на разгрузку и отключение энергоблока. В 11.34 начата разгрузка энергоблока в плановом порядке в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации реакторной установки", — говорится в сообщении.

По данным инспекции, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было, создана комиссия по расследованию нарушения, физическая защита находится в штатном режиме.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Украине и в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2% до 22%.