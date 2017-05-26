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    На энергоблоке Запорожской АЭС обнаружена течь, готовится отключение

    (обновлено: )69933
    Сообщается, что в связи с обнаруженными неполадками была подана аварийная заявка на разгрузку и отключение энергоблока. Отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.
    Запорожская АЭС
    Запорожская АЭС

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Шестой энергоблок Запорожской АЭС готовят к отключению от энергосети в связи с неполадками, радиационное состояние на площадке АЭС осталось без изменений, сообщает в пятницу Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

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    "В 10.45 во время проведения регламентных работ по техническому осмотру главных циркуляционных трубопроводов обнаружена течь по импульсной линии на вертикальной части главного циркуляционного трубопровода от парогенератора к части трубопровода. Подана аварийная заявка на разгрузку и отключение энергоблока. В 11.34 начата разгрузка энергоблока в плановом порядке в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации реакторной установки", — говорится в сообщении.

    По данным инспекции, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было, создана комиссия по расследованию нарушения, физическая защита находится в штатном режиме.

    Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Украине и в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2% до 22%.

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