Под Кировоградом загорелся поезд с пассажирами

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. В Кировоградской области загорелся дизельный поезд. В вагоне находились пассажиры, никто не пострадал. Об этом сообщает управление Госслужбы по ЧС в Кировоградской области.

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Сообщается, что в воскресенье днем на территории станции Бешкетово вблизи города Помошная возник пожар моторного отсека дизельного поезда. В составе дизельного пригородного поезда сообщением станция Голованевск — станция Помошная был один пассажирский вагон, в котором находилось десять пассажиров.

"В результате пожара двигателя возникло задымление моторного отсека. Поезд был остановлен, пассажиров вывели из вагона. Травмированных нет", — говорится в сообщении.

Позже спасатели ликвидировали пожар. Пассажиров автобусом доставили в город Помошная, остановки в движении поездов в Одесском направлении не было.

Причину пожара устанавливает комиссия Знаменской дирекции железнодорожных перевозок Одесской железной дороги.

Ранее сообщалось, что в Грузии в движущийся поезд на железнодорожном участке Гори — Никози около села Орташени врезался грузовик, в результате чего поезд сошел с рельсов.