наверх
11.06.201721:33
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Под Кировоградом загорелся поезд с пассажирами

    (обновлено: )46020
    Как сообщает управление Госслужбы по ЧС в Кировоградской области, в результате пожара двигателя возникло задымление моторного отсека. Поезд был остановлен, пассажиров вывели из вагона.
    Под Кировоградом загорелся поезд с пассажирами
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. В Кировоградской области загорелся дизельный поезд. В вагоне находились пассажиры, никто не пострадал. Об этом сообщает управление Госслужбы по ЧС в Кировоградской области.

    Пожар на Киевском вокзале в Москве, двое погибших. Видео
    Телеканал 360 на Youtube
    Пожар на Киевском вокзале Москвы, двое погибших

    Читайте также: НАТО: надо или не надо?

    Сообщается, что в воскресенье днем на территории станции Бешкетово вблизи города Помошная возник пожар моторного отсека дизельного поезда. В составе дизельного пригородного поезда сообщением станция Голованевск — станция Помошная был один пассажирский вагон, в котором находилось десять пассажиров.

    "В результате пожара двигателя возникло задымление моторного отсека. Поезд был остановлен, пассажиров вывели из вагона. Травмированных нет", — говорится в сообщении.

    Позже спасатели ликвидировали пожар. Пассажиров автобусом доставили в город Помошная, остановки в движении поездов в Одесском направлении не было.

    Причину пожара устанавливает комиссия Знаменской дирекции железнодорожных перевозок Одесской железной дороги.

    Ранее сообщалось, что в Грузии в движущийся поезд на железнодорожном участке Гори — Никози около села Орташени врезался грузовик, в результате чего поезд сошел с рельсов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Очередь за биометрическими паспортами
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Рабочий на газораспределительной станции
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко