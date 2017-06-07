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    Под Харьковом в поезде обокрали наблюдательницу ОБСЕ

    (обновлено: )10920
    В полиции сообщили, что у пассажирки поезда неизвестный украл 200 евро. О событии средствами факсимильной связи сообщено в посольство Швеции в Киеве и в Департамент консульской службы МИД Украины.
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Фото: OSCE/Curtis Budden

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Гражданку Швеции, которая ехала в поезде сообщением "Киев-Константиновка", обокрали, у женщины украли 200 евро, сообщает Национальная полиция.

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    "Работники полиции установили, что у пассажирки поезда неизвестный совершил кражу денег в сумме 200 евро. О событии средствами факсимильной связи сообщено в Посольство Швеции в г. Киеве и в Департамент консульской службы МИД Украины. Следователем Лозовского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления", — сообщает подробности полиция.

    По информации издания newsroom.kh.ua, от рук неизвестного вора пострадала наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая работает в Украине с 2014 года.

    Ранее сообщалось, что в Луцке правоохранители со стрельбой задержали вооруженных злоумышленников, пытавшихся ограбить банк.

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