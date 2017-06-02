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    Во львовском аэропорту ищут бомбу в самолете на Стамбул

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    По данным полиции, 54-летняя киевлянка во время посадки на рейс сообщила, что "на самолете есть бомба". Экипаж самолета и более семидесяти пассажиров рейса эвакуированы.
    Кинолог. Архивное фото
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. В аэропорту Львова взрывотехники и работники других служб проверяют самолет рейсом на Стамбул на наличие взрывчатых веществ, экипаж и пассажиры эвакуированы, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции региона.

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    "Сегодня, 2 июня, около 13.20 в Железнодорожный отдел полиции поступила информация от работника Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого о том, что пассажирка рейса "Львов-Стамбул", 54-летняя киевлянка, во время посадки на рейс сказала, что "на самолете есть бомба", — говорится в сообщении.

    Эксперты-взрывотехники совместно с работниками аэропорта проводят обследование самолета, на месте работает следственно-оперативная группа и работники других служб. Экипаж самолета и более семидесяти пассажиров рейса эвакуированы.

    Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

    На минувшей неделе одноместный самолет "Cessna-172" разбился в Чернигове.

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