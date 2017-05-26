В Чернигове разбился самолет, есть жертвы

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Одноместный самолет "Cessna-172" разбился в пятницу в Чернигове, погиб пилот, сообщают местные СМИ.

Как сообщает cheline.com.ua, инцидент произошел в районе аэродрома "Певцы".

"Пилот погиб на месте. При падении повредил частный дом, расположенный неподалеку", — пишет издание.

cheline.com.ua В Чернигове разбился самолет

На месте работают спасатели и правоохранители.

Причины ЧП выясняются.

Ранее сообщалось, что самолет МАУ, выполнявший рейс PS085 Киев – Запорожье, во время руления после посадки выехал на участок аэродрома с незастывшим бетонным покрытием, получив серьезные повреждения фюзеляжа и всех стоек шасси.

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Также в середине мая в аэропорту Хургады застряли 200 украинцев из-за неисправности самолета.