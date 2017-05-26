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    В Чернигове разбился самолет, есть жертвы

    (обновлено: )532
    Одноместный самолет "Cessna-172" потерпел крушение в районе аэродрома "Певцы". Пилот погиб на месте. В результате инцидента поврежден частный дом. Обстоятельства ЧП выясняются.
    В Чернигове разбился самолет
    cheline.com.ua

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Одноместный самолет "Cessna-172" разбился в пятницу в Чернигове, погиб пилот, сообщают местные СМИ.

    Как сообщает cheline.com.ua, инцидент произошел в районе аэродрома "Певцы".

    "Пилот погиб на месте. При падении повредил частный дом, расположенный неподалеку", — пишет издание.

    cheline.com.ua
    В Чернигове разбился самолет

    На месте работают спасатели и правоохранители.

    Причины ЧП выясняются.

    Ранее сообщалось, что самолет МАУ, выполнявший рейс PS085 Киев – Запорожье, во время руления после посадки выехал на участок аэродрома с незастывшим бетонным покрытием, получив серьезные повреждения фюзеляжа и всех стоек шасси.

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    Также в середине мая в аэропорту Хургады застряли 200 украинцев из-за неисправности самолета.

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