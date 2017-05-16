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16.05.201714:13
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    Общество

    В аэропорту Хургады застряли 200 украинцев из-за неисправности самолета

    (обновлено: )710
    Как отмечается, часть пассажиров согласилась взлететь на том же неисправном самолете, который до этого предлагала авиакомпания. При этом авиакомпания на своей странице в Facebook разместила сообщение о замене воздушного судна и его отправление в Хургаду.
    Ситуация в аэропорту Хургады с украинскими туристами
    Фото со страницы Виктории Рейниковой

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. В понедельник самолет рейса МАУ "Хургада-Киев" совершил два неудачных вылета из аэропорта в Хургаде, сообщила одна из пассажирок самолета Виктория Рейникова на странице в Facebook.

    "200 человек отправили в отель. В 4 утра привезли обратно и пытались посадить в тот же самолет, который вчера не мог взлететь. Толпа разделилась на два фронта: один — лететь на том самолете, который не взлетел вчера, другой — требует пригнать другой самолет", — написала девушка.

    По ее словам, у авиалайнера при попытке взлета отказывали приборы. Самолет пытался вылететь дважды.

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