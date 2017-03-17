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    Киев

    "Борисполь" вошел в тройку лучших аэропортов Восточной Европы

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    ТОП возглавил международный аэропорт Ференца Листа в Будапеште, на втором месте – международный аэропорт Таллина, сказано в сообщении британского исследовательского агентства Sky Trax.
    Аэропорт Борисполь
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Международный аэропорт "Борисполь" занял третье место в рейтинге десяти лучших аэропортов Восточной Европы. ТОП возглавил международный аэропорт Ференца Листа в Будапеште, на втором месте – международный аэропорт Таллина, сказано в сообщении британского исследовательского агентства Sky Trax.

    Агентство подготовило рейтинг аэропортов в разных частях света. Лучшей воздушной гаванью Западной Европы стал аэропорт Мюнхена, Северной Америки – аэропорт Ванкувера.

    Напомним, сборная Украины опустилась на 31-е место в рейтинге Международной федерации футбола.

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