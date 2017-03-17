"Борисполь" вошел в тройку лучших аэропортов Восточной Европы

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Международный аэропорт "Борисполь" занял третье место в рейтинге десяти лучших аэропортов Восточной Европы. ТОП возглавил международный аэропорт Ференца Листа в Будапеште, на втором месте – международный аэропорт Таллина, сказано в сообщении британского исследовательского агентства Sky Trax.

Агентство подготовило рейтинг аэропортов в разных частях света. Лучшей воздушной гаванью Западной Европы стал аэропорт Мюнхена, Северной Америки – аэропорт Ванкувера.

Напомним, сборная Украины опустилась на 31-е место в рейтинге Международной федерации футбола.