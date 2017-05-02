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    Киев

    В аэропорту "Борисполь" отказали во въезде двум россиянам

    (обновлено: )6401
    Мужчины пытались убедить украинских пограничников, что они являются туристами, однако им было отказано в пропуске через государственную границу Украины.

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Пограничники отказали во въезде двум гражданам России, которые уверяли, что они туристы, но так и не смогли убедить в этом сотрудников Погранслужбы Украины.

    Мужчины прибыли накануне в киевский аэропорт "Борисполь" из Минска. Во время оформления они пытались убедить пограничников, что прибыли с целью туризма и будут находиться в Киеве в течение десяти дней, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    "Однако в результате комплексной проверки иностранцы не смогли четко подтвердить цели своего пребывания на территории Украины. О данном факте были проинформированы подразделения СБУ и Нацполиции, а мужчинам отказано в пропуске через государственную границу Украины", — говорится в сообщении.

    Пограничники напоминают, что что два дня назад на границе пограничники не пропустили восемь человек — граждан Киргизии, Белоруссии и России.

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