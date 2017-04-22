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    В Армении убили российского военного, подозреваемый задержан - полиция

    (обновлено: )7
    Согласно информации, подозреваемый был задержан в результате широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции.
    Ситуация в Армении
    RIA News Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 апр – РИА Новости Украина. Начальник отдела аналитики, информации и связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян заявил РИА Новости, что в убийстве российского военнослужащего в Гюмри подозревается 20-летний мужчина.

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    "Подозреваемый – 20-летний Дж. А был задержан в результате широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции", — сказал Джаноян.

    Ранее пресс-служба Южного военного округа сообщила об убийстве в Гюмри российского военнослужащего-контрактника, отметив, что, по предварительным данным, убийство было совершено на бытовой почве. По факту происшествия проводится расследование командованием штаба военного округа совместно с местными правоохранительными органами.

    Уголовное дело по статье передано в управление по расследованию особо важных дел СК Армении.

    Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в отношении подозреваемого назначена судебно-психиатрическая экспертиза. По его данным, мужчина был демобилизован из армии в марте нынешнего года из-за проблем с психическим здоровьем. Он фигурировал в уголовном деле.

    Ранее сообщалось, что сотрудник ФСБ России и один посетитель погибли при нападении на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю, нападавший уничтожен.

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