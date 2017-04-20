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    Россия

    Задержанного по подозрению в шпионаже украинца депортировали из России

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    Задержанного по подозрению в шпионаже украинца отправили в Донецкую область для "дальнейшего разбирательства", сообщили в пресс-службу УФСБ по Самарской области.
    Сотрудники ФСБ РФ конвоируют задержанного. Архивное фото
    ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Мужчину, которого задержали в Самаре по подозрению в шпионаже в пользу Украины, депортировали из России и отправили в Донецкую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Самарской области.

    Шпионаж
    Фото из открытых источников
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    "Мужчину, который был задержан в Самаре, и по нашей информации, принадлежащий к агентурному аппарату подразделения "Спецрезерв" Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ – Ред), депортировали из России. Его отправили в Донецкую область Украины для дальнейшего разбирательства", — рассказал собеседник агентства.

    По данным УФСБ по региону, мужчина может быть причастен к обстрелам на территории самопровозглашенной ДНР.

    Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники УФСБ по региону задержали в Самаре "украинского шпиона". По данным источника, во время допроса мужчина признался в осуществлении им в интересах ГУР Минобороны Украины визуальной разведки объектов военной и транспортной инфраструктуры в самопровозглашенной Донецкой народной республике, Ростовской и Самарской областях.

    По версии российских силовиков, в Самаре мужчина занимался сбором сведений об обстановке на железнодорожном вокзале, однако был задержан сотрудниками полиции. В свою очередь, Минобороны Украины заявляет, что задержанный в Самаре гражданин не имеет отношения к украинским разведывательным органам.

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