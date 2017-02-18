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    Меркель допросили в связи со шпионской аферой АНБ

    (обновлено: )8210
    Как мы можем контролировать секретные службы, если даже федеральное правительство не имеет понятия, чем они собственно занимаются, задается вопросом немецкий политик.
    Ангела Меркель. Архивное фото
    REUTERS Hannibal Hanschke

    РИА Новости Украина

    Канцлера Германии 16 февраля пригласили в парламентский комитет бундестага по расследованию шпионской аферы АНБ в качестве свидетеля. Ангела Меркель придерживалась своей старой позиции: "Шпионаж среди друзей совершенно недопустим". 

    Лидер Партии пиратов, Патрик Шиффер (Patrick Schiffer) считает, что Меркель ввела свих слушателей в заблуждение.  

    Канцлер Германии Ангела Меркель
    REUTERS Hannibal Hanschke
    Скандал по-немецки: Меркель и "прослушка" АНБ

    "Я был удивлен, поражен и шокирован тем, что между БНД и германским правительством было так мало коммуникации, их неосведомленностью событий, которые происходили в период с 2013 по 2015 и даже раньше. Мне лично это говорит об отсутствии там существенного контроля. Хотя он должен был бы быть. Доверие, о котором так много говорится, во многих отношениях уже утрачено.

    Реакция последовала слишком поздно. Как мы можем контролировать секретные службы, если даже федеральное правительство не имеет понятия, чем они собственно занимаются?" - говорит политик.

    Одним из последствий скандала с АНБ стал закон о БНД, но он, по мнению политика, в конечном счете ничего не изменил, а только узаконил то, чем БНД уже занималось. Партия Пиратов уже выступала с критикой этого закона, когда он только был принят, напоминает Шиффер.

    К позиции Меркель о том, что "Шпионаж среди друзей недопустим", которую канцлер снова подтвердила в следственном комитете NSA, Шиффер также относится критически. Он говорит: "Я не хочу использовать плохое слово "ложь", но я думаю, что она тогда не имела необходимой информации, чтобы вообще произнести такое предложение. Таким образом, она неосознанно ввела общественность в заблуждение, и допрос в следственном комитете в определенной степени подтверждает это". 

    Глава Партии пиратов теперь требуют отмены закона о БНД. Кроме того, должен быть удовлетворен иск оператора интернет-узла De-CIX против принуждения его к предоставлению своих кабелей для разведывательной деятельности. Было доказано, что АНБ до сих пор занимается прослушкой, и при Трампе начать переговоры между Европой и США может быть ещё сложнее.

    Делая вывод, Шиффер говорит: "Эту массовую слежку мы, конечно же, отвергаем, как и опорные пункты (для осуществления разведывательной деятельности), которые в последние годы разрастаются все больше и больше. Кто против слежки, тот должен сосредоточиться на Партии пиратов, потому что мы с этим очень активно боремся".

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