Меркель допросили в связи со шпионской аферой АНБ

РИА Новости Украина

Канцлера Германии 16 февраля пригласили в парламентский комитет бундестага по расследованию шпионской аферы АНБ в качестве свидетеля. Ангела Меркель придерживалась своей старой позиции: "Шпионаж среди друзей совершенно недопустим".

Лидер Партии пиратов, Патрик Шиффер (Patrick Schiffer) считает, что Меркель ввела свих слушателей в заблуждение.

"Я был удивлен, поражен и шокирован тем, что между БНД и германским правительством было так мало коммуникации, их неосведомленностью событий, которые происходили в период с 2013 по 2015 и даже раньше. Мне лично это говорит об отсутствии там существенного контроля. Хотя он должен был бы быть. Доверие, о котором так много говорится, во многих отношениях уже утрачено.

Реакция последовала слишком поздно. Как мы можем контролировать секретные службы, если даже федеральное правительство не имеет понятия, чем они собственно занимаются?" - говорит политик.

Одним из последствий скандала с АНБ стал закон о БНД, но он, по мнению политика, в конечном счете ничего не изменил, а только узаконил то, чем БНД уже занималось. Партия Пиратов уже выступала с критикой этого закона, когда он только был принят, напоминает Шиффер.

К позиции Меркель о том, что "Шпионаж среди друзей недопустим", которую канцлер снова подтвердила в следственном комитете NSA, Шиффер также относится критически. Он говорит: "Я не хочу использовать плохое слово "ложь", но я думаю, что она тогда не имела необходимой информации, чтобы вообще произнести такое предложение. Таким образом, она неосознанно ввела общественность в заблуждение, и допрос в следственном комитете в определенной степени подтверждает это".

Глава Партии пиратов теперь требуют отмены закона о БНД. Кроме того, должен быть удовлетворен иск оператора интернет-узла De-CIX против принуждения его к предоставлению своих кабелей для разведывательной деятельности. Было доказано, что АНБ до сих пор занимается прослушкой, и при Трампе начать переговоры между Европой и США может быть ещё сложнее.

Делая вывод, Шиффер говорит: "Эту массовую слежку мы, конечно же, отвергаем, как и опорные пункты (для осуществления разведывательной деятельности), которые в последние годы разрастаются все больше и больше. Кто против слежки, тот должен сосредоточиться на Партии пиратов, потому что мы с этим очень активно боремся".