Жителям Пекина пообещали $72 тыс за данные об иностранных шпионах

КИЕВ, 10 апр – РИА Новости Украина, Жанна Манукян. Власти столицы Китая — Пекина — объявили о новой программе денежного вознаграждения гражданам до 500 тысяч юаней (72,4 тысячи долларов) за предоставление информации о шпионах и деятельности иностранных разведслужб, следует из постановления управления государственной безопасности Пекина, распространенного китайскими СМИ.

В понедельник утром управление опубликовало "Программу поощрения граждан за изобличение шпионской деятельности". Согласно документу, граждане, которые предоставили крайне важную информацию, способствующую предотвращению и пресечению шпионской деятельности в стране, могут получить максимальное денежное вознаграждение в 500 тысяч юаней.

По словам представителя управления министерства общественной безопасности города, слова которого приводится вместе с опубликованным документом, иностранные разведслужбы, шпионы и "прочие вражеские силы", воспользовавшись постоянным увеличением контактов с иностранными государствами, ростом количества выезжающих и въезжающих в страну, нарастили "политическое проникновение, сепаратистскую деятельность, призывы к восстанию и другие виды подрывной деятельности".

При этом сообщается, что в Китае "крайне малое количество элементов активно пытается получить поддержку иностранных агентов и разведывательных служб. Кроме того, некоторые личности из корыстных целей "продают интересы государства, что создает благоприятные условия для иностранных спецслужб. Отмечается, что Пекин, являясь столицей, стал главной мишенью деятельности иностранных шпионов.

Читайте также: Кукловоды. Как китайская мафия контролирует акции протеста во Франции

В опубликованном документе, состоящем из 12 статей, расписаны расценки за предоставленную информацию, которые зависят от ее важности. Выявившие деятельность шпионов граждане могут сообщить об этом по соответствующему телефону, отправить письмо или лично явиться в управление госбезопасности. Власти при этом предупреждают, что граждане несут ответственность перед законом за заведомо ложный донос и распространение ложной информации.

Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином согласился уважать "политику одного Китая".