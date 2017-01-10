Суд ДНР приговорил гражданина Украины к 11 годам тюрьмы за шпионаж

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Суд самопровозглашенной ДНР приговорил к 11 годам лишения свободы гражданина Украины, задержанного по подозрению в шпионаже, сообщили в ДНР.

"Задержанный сотрудниками МГБ в феврале 2015 года гражданин Украины Чулга Олег Николаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса ДНР "шпионаж" и приговорен к 11 годам лишения свободы", — говорится в сообщении.

Как сообщается, мужчина был якобы завербован сотрудниками Службы безопасности Украины, собирал и передавал им информацию о передвижении военной техники, дислокации подразделений ополчения самопровозглашенной ДНР.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН



В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.