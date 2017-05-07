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    Аэропорт Палермо устроил аукцион забытых вещей

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    Поучаствовать в мероприятии на площади перед аэропортом пришло порядка тысячи человек. Лотом аукциона могла стать вещь, за которой ее хозяева не обратились в течение года после обнаружения.
    Аэропорт Палермо
    wikipedia

    КИЕВ, 7 мая – РИА Новости Украина. Аэропорт итальянского Палермо распродал на аукционе забытые и не востребованные пассажирами вещи. Всего с молотка пустили более двух тысяч предметов, накопившихся на складах воздушной гавани за три с половиной года.

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    Поучаствовать в мероприятии на площади перед аэропортом пришло порядка тысячи человек, сообщает информагентство askanews. Лотом аукциона могла стать вещь, за которой ее хозяева не обратились в течение года после обнаружения.

    Вырученные средства планируется направить в итальянскую казну. В субботу ее удалось пополнить за счет продажи двух ноутбуков Apple, проданных за 970 евро каждый, нескольких айпадов, ушедших за 600 и 800 евро, а также нескольких сотен сумок, рюкзаков, часов и очков. Всего аукцион принес его организаторам порядка 22 тысяч евро.

    "Инициатива привлекла внимание множества людей. Аукцион прошел открыто и организованно при участии большого числа участников", — заявил президент управляющей компании Фабио Джамброне.

    Ранее сообщалось, что следователи прокуратуры Киева совместно с сотрудниками СБУ и ГФС задержали за систематическое взяточничество госинспектора отдела таможенного оформления в "Аэропорту "Киев" и его коллегу-посредника.

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