В Польше заявили, что перехватили российский самолет-разведчик

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Польские истребители перехватили над Балтикой российский самолет-разведчик, заявил пресс-секретарь ВВС Польши Марек Квятек в эфире польского телевидения.

По его словам, происшествие случилось 15 мая.

"Пилоты самолетов F-16 получили сигнал тревоги о неопознанном самолете, который летел с выключенным транспондером и не отвечал на попытки наладить радиосвязь", — сказал Квятек.

"В воздух была поднята дежурная пара истребителей, которая идентифицировала российский самолет Ил-20М, летящий в сторону Калининграда", — добавил он.

Ил-20М — самолёт радиотехнической разведки. Эксплуатировать самолет-разведчик Ил-20, созданный на базе пассажирского самолета Ил-18, начали в 1969 году.

Ранее Минобороны Великобритании сообщало, что истребители британских ВВС сопровождали российские военные самолеты недалеко от Эстонии.