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    В Польше заявили, что перехватили российский самолет-разведчик

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    Пресс-секретарь ВВС Польши Марек Квятек сообщил, что польские пилоты самолетов F-16 получили сигнал тревоги о неопознанном самолете, который летел с выключенным транспондером.
    Истребитель F-16
    RIA News Александр Ковалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Польские истребители перехватили над Балтикой российский самолет-разведчик, заявил пресс-секретарь ВВС Польши Марек Квятек в эфире польского телевидения.

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    По его словам, происшествие случилось 15 мая.

    "Пилоты самолетов F-16 получили сигнал тревоги о неопознанном самолете, который летел с выключенным транспондером и не отвечал на попытки наладить радиосвязь", — сказал Квятек.

    "В воздух была поднята дежурная пара истребителей, которая идентифицировала российский самолет Ил-20М, летящий в сторону Калининграда", — добавил он.

    Ил-20М — самолёт радиотехнической разведки. Эксплуатировать самолет-разведчик Ил-20, созданный на базе пассажирского самолета Ил-18, начали в 1969 году.

    Ранее Минобороны Великобритании сообщало, что истребители британских ВВС сопровождали российские военные самолеты недалеко от Эстонии.

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