Истребители США перехватили два российских бомбардировщика у Аляски

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Северное командование ВС США подтвердило во вторник, что американские военные поднимали самолеты на перехват российских бомбардировщиков Ту-95 у побережья Аляски.

Смотрите также: Российские истребители Су-24 и американский эсминец Donald Cook

Самолеты США вылетели навстречу двум российским Ту-95 в понедельник вечером по местному времени, сообщил представитель командования, которого цитирует телеканал ABC News. Российские самолеты находились в 100 морских милях (160 километров) от берега США в международном воздушном пространстве, но при этом внутри американской опознавательной зоны ПВО. Внутри этой зоны, которая простирается на 200 миль от побережья США, американские военные отслеживают перемещение воздушных судов и требуют оповещать их о курсе. Сделали ли это российские самолеты, американские военные не уточняли.

Представитель командования подтвердил, что на перехват поднимались два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3, которые сопровождали российские самолеты, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.

— ABC News (@ABC) 18 квітня 2017 р.

​По данным Минобороны РФ, 17 апреля два стратегических бомбардировщика Ту-95МС авиабазы Украинка (Амурская область) успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов.

"Все полеты самолетов Военно-воздушных сил выполнялись и выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", — заявили в российском оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны Великобритании сообщало, что истребители британских ВВС сопровождали российские военные самолеты недалеко от Эстонии.