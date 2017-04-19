В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с перехватом Ту-95МС у Аляски

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В министерстве обороны России подтвердили, что два бомбардировщика Ту-95МС во время воздушного патрулирования в районе Аляски сопровождали истребители F-22 ВВС США.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что американские истребители "сопровождали российские бомбардировщики на протяжении 12 минут" у побережья Аляски. Телеканал CNN подчеркивал, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве. На их перехват были подняты два истребителя F-22 и самолет раннего радиолакационного обнаружения Е-3, которые осуществили его в "профессиональной и безопасной манере".

По данным российского ведомства, 17 апреля два стратегических бомбардировщика Ту-95МС авиабазы Украинка (Амурская область) успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов.

"Самолеты пролетели около 5000 километров на скоростях до 850 км/ч и высотах до 10 тысяч метров. Продолжительность полета составила более 7 часов. Над международными водами в районе Аляски самолеты Ту-95МС сопровождались истребителями F-22 ВВС США в течение 27 минут", — говорится в сообщении.

Как отмечается, летчики Дальней авиации, согласно плану, регулярно выполняют полеты по воздушному патрулированию в акваториях над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов.

"Все полеты самолетов Военно-воздушных сил выполнялись и выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", — заявили в оборонном ведомстве.