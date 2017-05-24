Теракт в Британии: проверяли сумки, бомбу могли пронести под одеждой - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере. По утверждениям боевиков, это был акт мести за бомбардировки Ирака и Сирии.

Взрыв произошел в ночь на вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, десятки людей пострадали.

Сообщалось, что взрыв мог осуществить смертник-одиночка, который привел в действие самодельное взрывное устройство. Позже появилась информация, что в рамках расследования задержан один человек.

Что сейчас происходит в Манчестере, сообщила в эфире радиостанции Голос Столицы корреспондент из Великобритании Оксана Бражник.

Какая сейчас ситуация в Манчестере? Сообщалось, что была эвакуация посетителей торгового центра "Арндейл". Сейчас он возобновил работу?

— Да, торговый центр уже возобновил работу. На данный момент полиция проводит спецоперацию, уже подтверждено, что арестован 23-летний мужчина в связи с терактом. На юге Манчестера он был арестован.

В этом же районе проводится спецоперация, и есть информация о том, что там был произведен контролируемый взрыв — это сообщение от местных жителей. Действительно, был эвакуация в торговом центре, но сейчас он уже возобновил свою работу.

Всего же, по официальным данным, на данный момент погибло 22 человека, 59 человек получили ранения, 12 из них — это дети в возрасте до 16 лет. То есть постепенно начинают называть имена погибших…

Полиция делала какие-то заявления? Например, как удалось пронести взрывчатку на стадион, обойдя службу безопасности?

— Это очень интересный вопрос, потому что по сообщениям, опять же, людей, которые присутствовали на этом мероприятии, меры безопасности были недостаточными. То есть, у людей проверяли сумки, но, например, не проверяли, что у них находится под одеждой. Поэтому пронести что-либо под одеждой как раз возможность была.

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Сам по себе взрыв произошел не на самой арене, не во время мероприятия, а после того, как оно закончилось. Фактически, люди стали выходить и на выходе из главного фойе, как раз встретил их террорист-смертник, который взорвал себя, и после этого на самой арене началась паника, началось столпотворение, люди активно начали искать какие-то другие выходы, и это, конечно, создало дополнительные проблемы.

Но надо сказать, что город, конечно, отреагировал очень отзывчиво. И люди, которые живут в соседних районах, они активно приглашали людей остановиться у них, остаться, потому что транспорт был перекрыт, у людей не было возможности добраться домой, и гостиницы соседние предлагали также оформить регистрацию совершенно бесплатно. Так что поддержка очень большая.

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Ранее президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта в эфире "ГС" заявил, что террористы обычно — психопаты, поведение которых сложно предугадать.

Также директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" заявил, что в своей деятельности современные террористы используют все преимущества глобализации.