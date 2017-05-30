наверх
30.05.201723:36
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Под Никополем расстреляли местного депутата, его жену и охранника

    Тема:

    Криминальная Украина: расстрел экс-руководителя "Укрспирта" (130)

    (обновлено: )430
    Неизвестные устроили засаду возле кафе, которое держал местный бизнесмен и депутат сельсовета. Сперва они застрелили охранника, а потом хозяина заведения. На угнанной машине они отправились в дом погибшего мужчины.
    Пистолет
    RIA News

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. В селе Червоногригоровка Никопольского района Днепропетровской области в ночь на вторник неизвестные убили депутата сельсовета и местного бизнесмена Николая Бондаренко и охранника водной станции, приехавшего ему на помощь, сообщает ТСН.

    "Неизвестные устроили засаду возле кафе, которое держал местный бизнесмен. После того, как сработала сигнализация, мужчина вызвал на помощь охранника водной станции", — говорится в сюжете.

    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
    Facebook Оксаны Блищик
    Убийство мотоциклиста в Киеве. Кадры с места ЧП

    Преступники первым застрелили охранника – в него выпустили 5 пуль,  - затем застрелили 70-летнего бизнесмена – ему трижды выстрелили в спину.

    После убийства преступники на угнанной машине поехали в дом погибшего, где находилась его жена. Нападающие выстрелили в женщину – пуля прошла рядом с сердцем, но женщина жива, за ее жизнь борются врачи.

    Как отмечается, злоумышленники ничего не взяли, кроме автомобиля Nisan x-trel, на котором они и скрылись с места преступления. Следователем по согласованию с местной прокуратурой данный факт внесен в ЕРДР по п.1, 6, 12 ч.2 ст. 115 УК Украины. (Умышленное убийство двух и более лиц, из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.1 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством).

    Читайте также: Супердоходное место. В Киеве киллеры убили экс-руководителя "Укрспирта"

    Поиски преступников продолжаются. 

    Как сообщалось, во вторник, 30 мая, в Киеве застрелили бывшего врио гендиректора "Укрспирта". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги ЕС возле офиса Центрального европейского банка во Франкфуркте (Германия)
    Нидерланды одобрили соглашение об ассоциации Украины с ЕС
    Фото с места убийства бывшего и. о. директора "Укрспирта"
    Криминальная Украина: расстрел экс-руководителя "Укрспирта"
    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Микрофон
    Взять и запретить. Культурная война с РФ