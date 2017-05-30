Под Никополем расстреляли местного депутата, его жену и охранника

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. В селе Червоногригоровка Никопольского района Днепропетровской области в ночь на вторник неизвестные убили депутата сельсовета и местного бизнесмена Николая Бондаренко и охранника водной станции, приехавшего ему на помощь, сообщает ТСН.

"Неизвестные устроили засаду возле кафе, которое держал местный бизнесмен. После того, как сработала сигнализация, мужчина вызвал на помощь охранника водной станции", — говорится в сюжете.

Преступники первым застрелили охранника – в него выпустили 5 пуль, - затем застрелили 70-летнего бизнесмена – ему трижды выстрелили в спину.

После убийства преступники на угнанной машине поехали в дом погибшего, где находилась его жена. Нападающие выстрелили в женщину – пуля прошла рядом с сердцем, но женщина жива, за ее жизнь борются врачи.

Как отмечается, злоумышленники ничего не взяли, кроме автомобиля Nisan x-trel, на котором они и скрылись с места преступления. Следователем по согласованию с местной прокуратурой данный факт внесен в ЕРДР по п.1, 6, 12 ч.2 ст. 115 УК Украины. (Умышленное убийство двух и более лиц, из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.1 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством).

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Поиски преступников продолжаются.

Как сообщалось, во вторник, 30 мая, в Киеве застрелили бывшего врио гендиректора "Укрспирта".