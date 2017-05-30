А вы еще не привыкли? Соцсети и очередное резонансное убийство в Киеве

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Киеве очередное резонансное убийство. Утром, 30 мая, в столице застрелили бывшего и.о. директора госпредприятия "Укрспирт" Виктора Панкова. Произошло убийство около 8 утра возле ТЦ "Алладин" по улице Гришко: неизвестный выстрелил в спину Панкову из автомобиля. Мужчина погиб на месте. В полиции убийство Панкова связывают с профессиональной деятельностью.

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Расстрел экс-директора "Укрспирта" в одночасье стал одной из топовых тем, обсуждаемых в украинском сегменте соцсетей: "Передел сфер влияния? Конкуренты проявили активность? Укрспирт одно из самых коррумпированных организаций, поэтому данное убийство одна из закономерных возможностей". "Я не сторонник огульной приватизации всего, что осталось в госсобственности, но держать в госсобственности спиртовые заводы — просто вредно для жизни и здоровья. Пусть их купят те же, что и сейчас сидят на спиртово-денежных потоках, а государство забудет об этой проблеме", — нашлись в сетях такие комментарии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook