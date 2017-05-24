ОБСЕ: число гражданских жертв в Донбассе выросло более чем вдвое за год

КИЕВ, 24 мая – РИА Новости Украина. Число жертв среди гражданского населения в Донбассе выросло более чем в два раза за год, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Сегодня хочу обратить внимание на печальную статистику, предоставленную офисом верхового комиссара ООН по правам человека…. Все показатели только ухудшаются. Печально, что количество погибших гражданских лиц увеличилось за год на 120%", — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

Он подчеркнул, что эти цифры подтверждаются отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.

По словам Сайдика, "это во многом результат продолжения использования тяжелого вооружения в пяти "горячих точках" и затягивания процесса разминирования".

Он подчеркнул, что 85% всех нарушений происходят в трех зонах. Среди наиболее "горячих точек" Донбасса Сайдик назвал, в частности, Авдеевку, Ясиноватую и Мариуполь. "Это означает, что, в принципе, при доброй воле сторон можно воздержаться от таких вооруженных конфликтов", — подчеркнул Сайдик.

Он призвал стороны конфликта в Донбассе соблюдать обязательства по международному праву и защищать население по обе стороны от линии соприкосновения.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.