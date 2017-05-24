Политическая подгруппа по Донбассу не достигла положительного результата

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Политической подгруппе по урегулированию конфликта в Донбассе не удалось достичь положительного результата в ходе переговоров в среду в Минске, заявила исполняющая обязанности главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, представитель ДНР в подгруппе Наталья Никонорова.

"Констатировать положительный результат по итогу сегодняшнего заседания, к сожалению, не приходится. Украинская сторона продолжает игнорировать логику выполнения Комплекса мер и затягивать переговорный процесс, используя при этом уже традиционные для Киева способы", — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

По ее словам, представители Киева выносят на обсуждение вопросы, не относящиеся к теме переговоров и реализации Комплекса мер по урегулированию в Донбассе.

Никонорова считает, что достичь положительного результата в работе подгруппы поможет принятие регламента.

"На сегодня особо остро снова стоит вопрос регламента — в переговорном процессе правила для всех участников должны быть одинаковыми. Не предоставляя свою официальную позицию письменно и отказываясь на следующем заседании от своих же слов, наши оппоненты прямо демонстрируют политику двойных стандартов и нарушают принцип добросовестного отношения к переговорному процессу", — заявила она.

По ее мнению, в таких обстоятельствах только принятие регламента работы подгруппы "поможет прервать хождение по кругу в отношении политических вопросов". ДНР продолжает настаивать на согласовании четких правил, в рамках которых переговоры будут переведены в конструктивное русло, подчеркнула и.о. главы МИД.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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