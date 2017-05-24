В МИД обсудят, как обеспечить биометрикой жителей Донбасса и Крыма - Тука

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. На следующей неделе пройдет закрытое совещание касательно обеспечения жителей оккупированной части Донбасса и Крыма биометрическими паспортами, сообщил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука во время выступления на международной конференции "Реинтеграция Донбасса в условиях гибридной войны".

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"У меня была встреча в Министерстве иностранных дел касательно обеспечения биометрическими паспортами жителей временно не контролируемых территорий и Крыма. На следующей неделе у нас будет совещание с привлечением пограничников", — сказал он.

Ранее в Страсбурге президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины.