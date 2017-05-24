На Прикарпатье произошел разлив нефти: загрязнен ручей

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Разлив нефти произошел накануне вечером между селами Солуков и Яворов в Ивано-Франской области, сообщают местные СМИ.

"На открытой местности (в овраге) наблюдается выход нефти из-под земли в 5-6 местах на площади ориентировочно 40 м.кв., которая в дальнейшем стекает в ручей", — пишет "Репортер".

По информации руководства НГДУ "Долинанафтогаз", нефтепроводов и скважин на данном участке местности нет.

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Позднее специалисты установили на ручье 12 боновых заграждений. На данный момент причина утечки нефти устанавливается.

Ранее сообщалось о масштабном разливе нефти в Индии.