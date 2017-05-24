наверх
24.05.201710:09
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    На Прикарпатье произошел разлив нефти: загрязнен ручей

    (обновлено: )19
    На открытой местности, где нет нефтепроводов и скважин, произошел выход нефти из-под земли на площади ориентировочно 40 м.кв. На данный момент причина утечки нефти устанавливается.
    Разлив нефти. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Разлив нефти произошел накануне вечером между селами Солуков и Яворов в Ивано-Франской области, сообщают местные СМИ.

    "На открытой местности (в овраге) наблюдается выход нефти из-под земли в 5-6 местах на площади ориентировочно 40 м.кв., которая в дальнейшем стекает в ручей", — пишет "Репортер".

    По информации руководства НГДУ "Долинанафтогаз", нефтепроводов и скважин на данном участке местности нет.

    Смотрите также: Лазарев о загрязнении молока радиоактивным цезием в отдельных регионах страны

    Позднее специалисты установили на ручье 12 боновых заграждений. На данный момент причина утечки нефти устанавливается.

    Ранее сообщалось о масштабном разливе нефти в Индии.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Предполагаемый смертник на концерте Арианы Гранде в Манчестере
    Кровавый теракт в Манчестере
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Переговоры Порошенко и Меркель
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Мусор в центре Львова
    Невыносимый мусор Львова