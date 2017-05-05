Косянчук: как цены на нефть влияют на Украину

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Стоимость нефти опустилась ниже 49 долларов за баррель и вернулась к уровню 30 ноября прошлого года, когда было объявлено об ограничении добычи нефти, что задало тренд на постепенное повышение цен "чёрного золота".

Сейчас же стоимость нефти в целом упала почти на 5%. Так, цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до примерно 49 долларов за баррель; а цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI просела до около 46 долларов за баррель.

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Аналитики отмечают, что это снижение произошло из-за опасений относительного возможного увеличения добычи нефти в США. Из-за этого инвесторы считают, что будет переизбыток черного золота на рынке, что стало толчком для резкого снижения стоимости нефти.

Что происходит с ценами на нефть, и как ситуация на мировом рынке отразиться на Украине, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

Почему стоимость нефти опустилась ниже 50 долларов за баррель?

– На самом деле причин очень много. И все то, что происходит на рынке нефти, оно очень мало связано с какими-то объективными причинами. Потому что рынок нефти – это большей частью спекулятивная составляющая и большей частью финансовая.

Однако хочу сказать, что цены там на нефть – это, знаете, как вопрос, есть ли жизнь на Марсе. Потому что Украина, на самом деле, не импортирует нефть для переработки, по крайней мере, в тех объемах, о которых следовало бы говорить сегодня.

Нас больше с вами интересует, наверное, рынок нефтепродуктов, который не синхронен с нефтью. Потому что вы правильно сказали, что это фьючерсы. Что такое фьючерсы? Это сделки, которые будут совершены в июне, в июле. То есть Украина увидит этот нефтепродукт с той нефти дешевой за 46 и 49 долларов за баррель где-нибудь, дай Бог, в августе, в сентябре.

А сегодняшняя тенденция очень интересная на рынке и очень положительная. Поэтому "доброе утро" можно говорить с полной уверенностью. Потому что два фактора, от которых зависят цены на заправках в Украине и в Киеве в частности. Это цены внешнего рынка, которые, опять же повторюсь, они коррелированы, то есть зависят от цены на нефть, но они не синхронны на самом деле. Потому что там большой лаг по времени.

И курс гривны к доллару, по отношению к доллару. Потому что мы на 85% зависим от импорта, и там очень большая валютная составляющая, включая налоги. Потому что налоги у нас тоже начисляются в евро почему-то. И на сегодняшний день даже за последние две недели прослеживается тенденция к снижению.

Вот на бензин цены упали на 60 долларов за тонну, а на дизель — даже чуть-чуть больше 65-66 долларов за тонну.

Это падение ощутимо только для трейдеров?

– Нет, подождите. Вы не правы здесь. Что значит – для трейдеров? Это для нас всех, для потребителей. Почему? Ведь действительно сегодня в торговой сети есть продукт, который закуплен по цене 586, поэтому пока мы получим по 526, это пройдет, по крайней мере, 10-15 дней.

Потому что вот этот буфер в торговой сети завезенного ранее нефтепродукта, потому что мы-то с вами не ждем, пока цена на нефтепродукты упадет, чтобы завезти его. Мы завозим постоянно. И вот по мере замещения будут цены снижаться, потому что операторы рынка, которые сегодня содержат эти сети, они тоже заинтересованы в том, чтобы поставить более низкую цену и увеличить объемы продаж.

Ранее государственный уполномоченный АМК Валерий Полюхович и эксперт рынка Леонид Косянчук прокомментировали в эфире "ГС", как мониторинг рынков нефтепродуктов повлияет на качество и цены на АЗС.