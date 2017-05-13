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    Белоруссия и Украина подпишут договор о нефтепроводе "Мозырь – Броды"

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    В белорусском концерне отметили, что 23 мая в Минске состоится заседание собрания и правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН), на котором планируется подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве.
    Подписание договора. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 13 мая – РИА Новости Украирна, Нина Гурина. Белорусское ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и украинское ПАО "Укртранснафта" планируют подписать в конце мая соглашение об эффективном использовании нефтепровода на участке "Мозырь – Броды", сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим".

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    В концерне отметили, что 23 мая в Минске состоится заседание собрания и правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН).

    "В ходе проведения заседания планируется подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве и взаимодействии для эффективного использования системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на участке "Мозырь – Броды" между ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ПАО "Укртранснафта", — говорится в сообщении "Белнефтехима".

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    В сообщении уточняется, что принимающей стороной заседания является "Гомельтранснефть Дружба", которая является членом МАТН наряду с АО "МЕРО ЧР" (Чехия), ПАО "Транснефть" (РФ), АО "Транспетрол" (Словакия), АО "МОЛ" (Венгрия), АО "Казтрансойл" (Казахстан) и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией.

    В заседании также примут участие представители Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в статусе наблюдателя, а также ПАО "Укртранснафта" (Украина), заявившая о своей заинтересованности в членстве в ассоциации. Для участия во встрече на белорусской земле приглашена и компания ПЭРН "Пшиязнь" АО (Польша), добавили в концерне.

    "Проведение заседания собрания и правления МАТН в Минске подтверждает важность и привлекательность белорусского нефтетранспортного коридора для крупнейших европейских транспортировщиков и потребителей углеводородного сырья, а также престиж Белоруссии на международной арене", — заключается в сообщении пресс-службы "Белнефтехима".

    Как сообщалось, в марте нефтепровод "Одесса — Кременчуг" возобновил работу после простоя. 

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