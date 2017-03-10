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    Нефтепровод "Одесса - Кременчуг" возобновил работу после простоя

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    Нефтепровод. Архивное фото
    RIA News Георгий Гранин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. ПАО "Укртранснафта" с 10 марта возобновляет работу участка нефтепровода от Одессы до Кременчуга после нескольких лет простоя и начинает транспортировать нефть сорта Azeri Light на Кременчугский НПЗ, сообщает пресс-служба компании.

    "Азербайджанскую нефть закачали в трубопровод "Укртранснафта" на ПЗУ "Одесса" и далее через основные НПС маршрута — "Августовка", "Снигиревка" и "Кременчуг" — доставили на нефтеперерабатывающий завод. Общая длина участка нефтепровода "Укртранснафта", задействованной в этом проекте, составляет около 520 км", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что летом минувшего года Украина и Азербайджан заявили о своей заинтересованности в возобновлении поставок нефти Azeri Light на украинские НПЗ, а в декабре началась подготовка маршрута к транспортировке.

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