Белоруссия окажет Украине гуманитарную помощь

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Правительство Белоруссии приняло решение направить в Украину гуманитарную помощь в виде продуктов питания, моющих средств, санитарно-гигиенической продукции, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства.

"Совет министров Белоруссии поручил… обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Украине", — говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на постановление правительства.

В перечне товаров, которые будут направлены в Украину, в том числе, 12 тысяч банок говяжьей тушенки, 8 тысяч бутылок подсолнечного масла, 12 тысяч пачек макарон и 8 тысяч рулонов туалетной бумаги. Общая стоимость товаров, согласно приложению к указу об оказании помощи, составляет 117,866 тысячи белорусских рублей (около 62 тысяч долларов).

Как сообщили в пресс-службе, МЧС при содействии министерства иностранных дел поручено обеспечить доставку автомобильным транспортом гуманитарной помощи в Украину, а также организовать передачу гуманитарной помощи миссии Международного Красного Креста в Украине для распределения среди пострадавшего населения страны.

Согласно указу, подписанному ранее премьером Белоруссии Андреем Кобяковым, министерству финансов поручено выделить из республиканского бюджета средства, предусмотренные на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Напомним, 26 апреля президенты Украины и Белоруссии провели встречу и побывали на Чернобыльской АЭС.