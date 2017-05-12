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    Галайда: Украину в Европе перестают рассматривать как транзитера газа

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    Аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда убежден, что за последние три года Украина очень много потеряла как в экономическом, так и в политическом аспекте.
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    "Мы потеряли Крым, часть территорий на Востоке Украины, огромный ряд стратегических предприятий, газовые месторождения в Крыму, и казалось бы, терять больше нечего. Но, как оказалось, эта яма не имеет дна, и Украина в ближайшее время может потерять еще и остатки своих стратегических активов, таких, как газотранспортная система, которая приносила Украине как стабильный экономический доход в 2 млрд долларов ежегодно, так и опредмеченные политические бонусы на переговорах на международной арене", – считает Галайда.

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    Говоря о позиции европейских партнеров Украины по поводу строительства "Северного потока-2", эксперт обратил внимание, что за последние полгода-год она кардинально изменилась.

    "В марте 2016 года 8 стран Евросоюза выступали против строительства российского газопровода "Северный поток – 2". Кроме того, 7 месяцев назад, в октябре 2016 года Европарламент, рассматривая стратегию ЕС по природному газу, говорил, что этот газопровод противоречит интересам Евросоюза.

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