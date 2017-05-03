наверх
03.05.201711:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.03+ 0.14
  • USD26.56+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Украина увеличила транзит газа в Европу

    (обновлено: )12601
    Как сообщил Максим Белявский, в апреле также сохранилась тенденция роста объемов поставок газа через национальную ГТС в Европу по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
    Укртрансгаз
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. С начала текущего года транзит газа через Украину в Европу вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь компании "Укртрансгаз" Максим Белявский.

    Газовое хранилище. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich
    Не вопрос энергетики. Украина: одна, в обнимку с собственной трубой

    "За четыре месяца текущего года через территорию Украины для европейских потребителей было протранспортировано 30,5 миллиарда кубов, что на 22,5% больше показателей прошлого года. Тенденцию роста объемов поставок газа через национальную ГТС в Европу демонстрируют и результаты апреля месяца — 7,342 миллиарда кубов, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — на 32% больше", — сообщил Белявский.

    Ранее пресс-служба "Укртрансгаза" сообщала, что Украина по итогам первого квартала 2017 года увеличила транзит газа в страны Евросоюза на 20% в годовом выражении, обеспечив стабильные поставки. В марте объем транзита составил 6,6 миллиарда кубометров природного газа.

    "Газпром" планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. Вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году остается открытым. В феврале президент РФ Владимир Путин говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.

    Читайте также: Обрежем свет, газ и воду и… потеряем Донбасс. Опрос экспертов

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Траурные мероприятия в Одессе в память о погибших 2 мая 2014
    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая
    Локация Евровидения EuroClub в Киеве
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Дмитрий Певцов. Архивное фото
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие