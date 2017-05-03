Украина увеличила транзит газа в Европу

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. С начала текущего года транзит газа через Украину в Европу вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь компании "Укртрансгаз" Максим Белявский.

"За четыре месяца текущего года через территорию Украины для европейских потребителей было протранспортировано 30,5 миллиарда кубов, что на 22,5% больше показателей прошлого года. Тенденцию роста объемов поставок газа через национальную ГТС в Европу демонстрируют и результаты апреля месяца — 7,342 миллиарда кубов, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — на 32% больше", — сообщил Белявский.

Ранее пресс-служба "Укртрансгаза" сообщала, что Украина по итогам первого квартала 2017 года увеличила транзит газа в страны Евросоюза на 20% в годовом выражении, обеспечив стабильные поставки. В марте объем транзита составил 6,6 миллиарда кубометров природного газа.

"Газпром" планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. Вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году остается открытым. В феврале президент РФ Владимир Путин говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.

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