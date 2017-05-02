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    "Нафтогаз" намерен на 10% снизить транзитные тарифы

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    ЕС - Украина - РФ: снова газ (501)

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    По словам директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, с 2020 года тарифы будут снижены примерно на одну десятую, и это сделает украинскую газотранспортную систему значительно дешевле, чем "Северный поток 2".
    Транзит газа
    УНИАН

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Концерн "Нафтогаз" намерен значительно снизить транзитные тарифы после окончания договоров с российским "Газпромом" в 2019 году.

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    "С 2020 года тарифы будут снижены примерно на одну десятую, и это сделает украинскую газотранспортную систему значительно дешевле, чем "Северный поток 2", — заявил немецкому агентству DPA один из директоров концерна Юрий Витренко. Он подверг критике строительство трубы "Северный поток 2" как "экономически неоправданное".

    Условием для снижения тарифов станет увеличение гарантированных объемов транзита в размере около 110 миллиардов кубометров, добавил представитель "Нафтогаза".

    Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания может продолжить транзит газа через Украину после 2019 года, но в гораздо меньших объемах – примерно 15 миллиардов кубометров в год.

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