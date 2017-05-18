РФ не полностью выполняет условия венского соглашения по нефти - ОПЕК

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Россия не полностью выполняет условия венского соглашения стран-членов ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителей ОПЕК.

"Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК намерены оказать давление на Москву, чтобы она полностью выполнила свои обязательства по сокращению производства если, как ожидается, страна согласится 25 мая продлить соглашение. Россия не сократила добычу на 300 тысяч баррелей в день, как обещала, в течение шести месяцев", — приводит газета заявление неназванных представителей ОПЕК, сделанное в кулуарах заседания Совета экономической комиссии, консультативного органа группы.

Кроме того, представители ОПЕК выразили обеспокоенность возможным "обманом" со стороны Казахстана. Страна, по их словам, вовсе не сокращала добычу (по соглашению страна должна сократить добычу на 20 тысяч баррелей в день), уточняет ПРАЙМ.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак 28 апреля сообщил, что Россия достигла сокращения добычи нефти в рамках венского соглашения в 300 тысяч баррелей в сутки. Тогда же он ответил утвердительно на уточняющий вопрос, исполнила ли РФ на тот момент обязательства по сокращению уровня добычи. Позднее, в мае он сказал, что РФ намерена в мае и июне сохранять объем сокращения нефтедобычи на 300 тысяч баррелей в сутки.

ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Вопрос о продлении будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.

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В совместном заявлении министров энергетики РФ и Саудовской Аравии Александра Новака и Халида аль-Фалиха в понедельник было озвучено, что страны 24-25 мая предложат продлить соглашение на действующих условиях на девять месяцев — до 1 апреля 2018 года.